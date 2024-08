Stromschock scheint überwunden

Die IB Murten haben die Stromtarife 2025 kommuniziert.



Murten | Die Stromtarife der IB Murten gehen 2025 im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr zurück.

Privathaushalte müssen nächstes Jahr noch 27 Rappen pro Kilowattstunde bezahlen.

Seit die Industriellen Betriebe (IB) Murten vor zwei Sommern für das Jahr 2023 eine Verdoppelung des Stromtarifs ankündigten, werden Ende August die Ankündigungen für die Tarife des nächsten Jahres jeweils mit einem gewissen Unbehagen erwartet. Wie schon letztes Jahr ist dies aber auch in diesem Jahr unbegründet. Nachdem das Murtner Energieunternehmen den Tarif zuletzt um ein Viertel gesenkt hatte, wird dieser auf das Jahr 2025 noch einmal um 15 Prozent sinken. Dies teilten die IB Murten am Dienstag in einem Communiqué mit. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 30. August 2024.