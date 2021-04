Vereidigung: Gemeinderäte sind nun offiziell im Amt

Die Vereidigung der Gemeinderäte fand am Freitag in der Turnhalle Schmittengässli in Kerzers statt.



Kerzers | Oberamtmann Daniel Lehmann vereidigte am Freitag feierlich 90 bisherige und neu gewählte Gemeinderätinnen und Gemeinde­räte aus 14 Gemeinden des Seebezirks. Sie sind nun offiziell im Amt.



Es fehlten die Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach: Wegen der geplanten Dreierfusion wählen diese ihre Exekutive erst im Herbst. Die Zeremonie fand in der Turnhalle Schmittengässli in Kerzers statt. Daniel Lehmann dankte für die Bereitschaft, sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen, und appellierte an die Voraussicht der Amts­trägerinnen und Amtsträger. Staatsrat Didier Castella war als Ehrengast geladen. Er verwies auf die Gemeinde als erste institutionelle Ebene des demokratischen Systems. Ein Bläserquintett der Stadtmusik Murten sorgte für die musikalische Begleitung. fko

