Verfassungsinitiative zur Spitalversorgung

Eingang zur Permanence des HFR-Standorts Murten-Meyriez.





Freiburg | Murten | Eine kantonale Volksinitiative soll eine 24-Stunden-Notfallversorgung und eine bürgernahe Akutversorgung sicherstellen. Dafür müssen bis am 11. Juni 2021 mindestens 6000 Unterschriften zusammenkommen.



Ein Komitee von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Greyerzbezirk will eine kantonale Verfassungsinitiative lancieren. Ihr Ziel ist, einen medizinischen 24-Stunden-Notfalldienst in allen Regionen des Kantons sicherzustellen und eine bürgernahe Akutversorgung anzubieten, zum Beispiel in Form eines Operationstrakts, und zwar «im Süden, dem Zentrum des Kantons und in seinem deutschsprachigen Teil». Dafür müssen sie vom 12. März bis 11. Juni 2021 mindestens 6000 Unterschriften sammeln.

