So war es, im Murten der 1980erJahre jung zu sein

Der Film «Schneller Sommer» bringt die Jugend der 1980er-Jahre zurück.



Murten | Einmal gezeigt und dann vermutlich nie wieder: Das Schweizer Fernsehen hat 1988 einen Jugendfilm in Murten gedreht. Das Wiederentdecken 34 Jahre später kommt einer Zeitreise gleich.

Manchmal braucht es einen Zufall. So kam der Journalist des Murtenbieters beim Geburtstag einer 100-jährigen Frau in Meyriez zufällig auf die ehemalige Post Muntelier zu sprechen. Da erinnerte sich jemand daran, dass für einen Film in diesem inzwischen verschwundenen Postbüro einmal ein Überfall gedreht wurde. Die Spurensuche war schnell ergiebig: Der Film «Schneller Sommer» von 1988 ist seit wenigen Jahren auf Youtube in voller Länge zu sehen, Bewohnerinnen aus dem Murtenbiet erinnern sich, wie bei ihnen gefilmt wurde, und der damalige Kameramann Peter Wullschleger empfängt den Journalisten bei sich im Kanton Zürich, holt Fotos, das Drehbuch und eine ganze Menge an Erinnerungen hervor. uh

