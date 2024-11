Das juristische Gewissendes Gemeinderats

Die Räumung des Schlosses Muntelier bot Maximilian Richon ein Forschungssubjekt.

Murten | Seit dem 12. August ist Nadine von Vivis neue Murtner Stadtschreiberin. Mittlerweile ist sie 100 Tage im Amt

und zieht im Gespräch eine erste Bilanz.

«100 Tage? Es kommt mir vor, als wäre es schon viel länger.» Das sagt Stadtpräsidentin Petra Schlüchter, angesprochen auf den Start der neuen Stadtschreiberin Nadine von Vivis. Auch für von Vivis selber fühlt es sich nicht so an, als ob sie ihr Amt eben erst angetreten hätte. Als vor kurzem die Probezeit ablief, so hatte das fast etwas Beiläufiges. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. November 2024.