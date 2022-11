Von Twint bis zum Einzahlungsschein

Umfrage unter den Betreibern: An den meisten Ständen kann man am Martinsmarkt bargeldlos bezahlen.



Murten | Das bargeldlose Bezahlen hat sich am Martinsmarkt in Murten durchgesetzt. Das ergab eine Befragung bei Marktbetreibern. Twint ist verbreitet, Bezahlung mit Karten etwas weniger, und an einem Stand kann man sogar gegen Rechnung und Einzahlungsschein Ware beziehen.

Nein, für die Marroni vor dem Berntor kann man weder mit Twint noch mit Karten bezahlen. «Das ist zu kompliziert für so kleine Beträge», sagt die Betreiberin des Marronistands, an dem auch Getränke erhältlich sind. uh

