Im Zeichen der Gemeinschaft

Bundesfeier in Liebistorf im geselligen Rahmen.



Seebezirk | An verschiedenen Orten im Seebezirk haben am Mittwoch und Donnerstag Bundesfeiern stattgefunden,

bei welchen die schweizerischen Werte und Traditionen im Mittelpunkt standen.

Das Murtner Feuerwerk zum 1. August steht für Spektakel, und es hat auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region, aber auch von weiter weg angelockt. Vom See aus abgefeuert, bilden die Murtner Uferzone, die Aussichtspunkte in und um das Stedtli sowie höher gelegene Stellen wie der Aderahubel oder das Fischergässli bei der Leimera eine wundervolle Arena, um die knalligen Bilder am Nachthimmel zu bestaunen. uh

