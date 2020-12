Weihnachtliche Stimmung am oberen Brunnen



Murten | Es ist der Beginn einer neuen Tradition: Eine grosse Krippe schmückt den ganzen Dezember lang den oberen Brunnen in Murten. Der Brunnenleist Hans-Jörg Simonet und Biago Prozzillo, Gründer des Projekts, freuen sich über die positiven Rückmeldungen.

Der obere Brunnen im Stedtli Murten wird in diesem Jahr zum allerersten Mal auch im Winter geschmückt. «Im Sommer wird alles geschmückt, und im Winter ist nichts mehr da», erklärt der Brunnenleist Hans-Jörg Simonet, «die neue Krippe soll ein wenig Leben bringen.» Er übernahm das Amt des Brunnenleistes zusammen mit Biago Prozzillo vor drei Jahren und ist somit für die Dekoration des Brunnens zuständig. Besonders an der Solennität werden die Brunnen in ganz Murten üppig und mit vielen Blumen geschmückt.

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 4. Dezember 2020.