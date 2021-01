Weihnachtsbäume für den Licht-Rundgang

Die ersten Weihnachtsbäume sind bereit für den Murtner Licht-Rundgang.



Murten | Das Lichtfestival in Murten kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Murten Tourismus hat sich nun etwas einfallen lassen und bringt in einer anderen Form Licht ins Städtchen.



Das Murtner Lichtfestival 2021 kann nicht in der gewohnten Form stattfinden. Das Organisationskomitee aus dem Umfeld von Murten Tourismus hat sich deshalb intensiv mit den Corona-bedingten Herausforderungen auseinandergesetzt und ein Alternativprogramm erarbeitet. Vom 22. Januar bis am 28. Februar 2021 findet jeden Mittwoch bis Sonntag der «Murten Licht-Rundgang» statt. Von 17 bis 22 Uhr wird das Städtchen an verschiedenen Arteplages leuchten und strahlen. Mit dem Alternativprogramm wollen die Organisatoren etwas Licht in den tristen Covid-19-Alltag bringen und gleichzeitig Kulturschaffenden eine Möglichkeit bieten, ihre Kunst auszuüben. Der Anlass wird mit einem umfassenden Schutzkonzept organisiert und durchgeführt.

