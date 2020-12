Weihnachtsstimmung direkt ins Wohnzimmer

Nicole Viviane Chuard in ihrem Atelier mit den Märchenbüchern, aus denen sie die Geschichten für die Kinder vorliest.



Murten | Tonbänder statt Törchen: Die Kunsttherapeutin Nicole Viviane Chuard liest dieses Jahr ihre Adventsgeschichten online in Form eines Adventskalenders vor. Es gibt ein Angebot für Kinder ebenso wie eines für Erwachsene.



Neben dem Eingang hängt die Malhose aus Kindertagen. «Bereits als Kind durfte ich in einem Malatelier malen», erinnert sich Nicole Viviane Chuard, «meine Eltern haben die Hose aufgehoben und sie mir gebracht, als ich das Atelier eröffnet habe. Nun hängt sie hier und erinnert daran, dass das Kreativsein für mich schon immer wichtig war.» Die Kunsttherapeutin mit Branchenzertifikat fühlt sich in ihrem Atelier Mala sichtlich wohl. «Das Vorlesen von Geschichten und Märchen lässt sich hervorragend mit der Kunsttherapie verbinden.» Aus der Kombination des Geschichtenerzählens und einer Faszination für die wundervolle Weihnachtszeit entstand 2015 der Erzählevent. Traditionell liest Nicole Viviane Chuard ihre Adventsgeschichten an drei Sonntagen im Dezember im Galmhüttli vor. Dieses Jahr wusste sie allerdings bereits früh, dass dies wegen der Corona-Pandemie angepasst werden müsste. «Es ist viel zu eng in der Hütte, das wäre nicht sicher gewesen.» Es musste also eine Alternative gefunden werden. Die Geschichten werden daher dieses Jahr in Audioform auf der Website ihres Mal­ateliers zu finden sein. cst

