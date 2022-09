Wichtige Phase für Wasserbauprojekte

Für das Grosse Moos ist ein grosses Hochwasserprojekt mit Revitalisierung in Vorbereitung.

Jeuss | Wenn alles normal läuft, hat sich am Mittwoch zum letzten Mal eine Ausführungskommission der Wasserbauunternehmen der Bibera versammelt. In Zukunft soll ein neuer Verband diese Rolle übernehmen, was dann auch die Realisierung von geplanten Arbeiten zum Hochwasserschutz ermöglicht.

Eigentlich hätte die erste von zehn -Gemeinden bereits am Mittwoch über die Statuten und den Kostenverteiler für einen Gemeindeverband Wasserbau -Bibera befinden sollen. Doch Courtepin musste das Geschäft auf die Generalratssitzung vom Dezember verschieben, weil die -Finanzkommission der Gemeinde noch nicht über den neuen Verband beraten hatte. Dies sagte Oberamtmann Christoph Wieland am Mittwoch vor den Vertretern der Grossen Ausführungskommission der Wasserbauunternehmen (WBU) der -Bibera im Grossen Moos. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 9. September 2022