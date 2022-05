Zu viele Zankäpfel auf einmal

Die Schulkommission von Münchenwiler ist gesamthaft zurückgetreten. Die Lösung des Schulraumproblems, Fünftklässler nach Murten zur Schule zu schicken, hat für viel Kritik gesorgt.





Münchenwiler | In Münchenwiler hängt der Haussegen schief. Gestritten wird um die Schule, Tempo 30 und eine 5-G-Antenne. Nun gab es mehrere Rücktritte aus der Schulkommission und aus dem Gemeinderat.

«So geht es nicht weiter. Es reicht!» Das sagte Gemeindepräsidentin Priska Marti an der Einwohnergemeindeversammlung in Münchenwiler am 12. Mai. «Und dann war es einen Moment still im Saal», beschreibt sie dem «Murtenbieter» jenen Moment. Am Tag der Gemeindeversammlung waren bei ihr drei Kündigungen eingegangen. Zwei Mitglieder aus der Schulkommission, nämlich die Präsidentin Berit Reitz sowie ein weiteres Mitglied und auch ihr Stellvertreter und Bildungsverantwortlicher des Gemeinderats, Lukas Hostettler, hatten demissioniert. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. Mai 2022.