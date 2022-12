Zwei Varianten für neue Uferpromenade

Die Seepromenade zwischen dem Hotel Bad Muntelier bis zur La Cabane soll saniert und revitalisiert werden.



Muntelier | Die Gemeindeversammlung von Muntelier hat einen Kredit für die Sanierung der Uferpromenade und des Seeufers genehmigt. Jedoch nicht ohne Einwände. Und sie hat den Statutenänderungen für die Neuorganisation der Feuerwehr zugestimmt.

Die Seepromenade vom Hotel Bad Muntelier bis zur Cabane in Muntelier ist in schlechtem Zustand. Diverse Hochwasser haben in den vergangenen Jahren ihre Spuren an der Ufermauer und am Uferweg hinterlassen. Auch das Geländer der Fussgängerbrücke ist mangelhaft. Die Gemeindeversammlung von Muntelier sprach bereits im Dezember 2019 einen Sanierungskredit von 405 000 Franken. Vergangenen Freitag präsentierte Gemeindepräsident Pascal Pörner das Vorhaben erneut, mit einem Antrag für einen Projektierungskredit von 55 000 Franken. mkc

