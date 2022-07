12 000 strömten ans Stars of Sounds

Inner Circle traten am ersten Abend des Festivals Stars of Sounds in Murten auf.



Murten | Das Musikfestival Stars of Sounds hat nach einem Corona-bedingten zweijährigen Unterbruch von Donnerstag bis Samstag wieder 12 000 Besucherinnen und Besucher auf die Murtner Pantschau gelockt. Bei einer reduzierten Besucherkapazität lockten vor allem der Schweizer Abend und das Electro-Programm viele Fans an.

Die Verantwortlichen des Festivals Stars of Sounds auf der Murtner Pantschau ziehen eine positive Bilanz über die drei Festivaltage vom Donnerstag bis Samstag. Schönes Wetter, warme Temperaturen und rund 12 000 Besucherinnen und Besucher in Feierlaune machten das Festival zu einem Erfolg, geht aus dem Abschluss-Communiqué hervor. uh

