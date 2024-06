Auf dieser Baustelle läuft nun wirklich alles schief

Die Baustelle im Zentrum von Muntelier zieht sich hin; die Mehrkosten häufen sich an.



Muntelier | In Muntelier laufen Arbeiten zur Erschliessung eines neuen Wohnquartiers. Doch der Leitungsbau läuft gehörig schief. Der Boden bringt die Bauverantwortlichen fast zum Verzweifeln.

Im Quartier Im Ochsen östlich des Schlossareals in Muntelier soll in absehbarer Zukunft Wohnraum entstehen. Seit November laufen Arbeiten, um dieses Bauland vom Strandweg her zu erschliessen. Konkret soll das Schmutzwasser im Trennsystem über den Strandweg zur ARA-Hauptleitung im Promenadenweg geführt werden. Doch die Baustelle scheint kaum Fortschritte zu machen, und die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Strandweg wissen noch nicht mit Gewissheit, wann sie wieder zu ihren Häusern fahren können. uh

