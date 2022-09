Aussicht auf Geld für Hochwasserschutz

Für den Hochwasserschutz in Ulmiz sollen Subventionen von Bund und Kanton über 1,9 Millionen Franken fliessen.



Ulmiz | Der Staatsrat unterbreitet dem Freiburger Kantonsparlament ein Kreditbegehren in Höhe von rund 600 000 Franken für den Hochwasserschutz in Ulmiz. Zu diesen Subventionen sind weiter 1,3 Millionen Franken vom Bund vorgesehen. Insgesamt dürfte das Projekt 2,6 Millionen Franken kosten.

Entlang der Bibera in Ulmiz treten regelmässig Überschwemmungen auf, welche zu erheblichen Schäden an Gebäuden und landwirtschaftlichen Kulturen führen. Die Hochwassergefahrenkarte zeigt, dass entlang dieser Gewässerstrecke mehrheitlich eine mittlere Gefährdung besteht. Dies hält der Staatsrat in einem Communiqué und in seiner Botschaft an den Grossen Rat fest, mit welcher er beim Parlament um einen Subventionskredit nachfragt. Auf 50 Jahre gerechnet, bestünde ein Schadenpotenzial von rund 2 Millionen Franken. uh

