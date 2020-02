Ausstellung der Gurmelser Gewerbler auf Kurs

Ehrten Lea Schorro (Mitte) für ihren ausgezeichneten Lehrabschluss: (v. l.) Markus Wüstefeld, Therese Staub Regamey, Pascal Kilchör und Vincent Hayoz.

Gurmels | Beim zweiten Anlauf hat es geklappt – das Gewerbe der Region Gurmels wird sich vom 16. bis 18. April 2021 in der Mehrzweckhalle Tribüne präsentieren. Bereits sind 21 Aussteller mit an Bord.

Präsident Pascal Kilchör hatte am Mittwochabend allen Grund zur Freude: «Alle Zeichen stehen auf Grün», erklärte er an der Generalversammlung des Gewerbevereins Region Gurmels. Das heisst, die von langer Hand geplante Gewerbeausstellung geht im nächsten Frühjahr definitiv über die Bühne. Sie findet vom 16. bis 18. April 2021 auf dem Areal der Sport- und Mehrzweckhalle Tribüne in Gurmels statt. Hiesige Unternehmen aus dem Bausektor, dem Detailhandel und anderen Branchen werden ihre Dienstleistungen, Neuigkeiten und Trends präsentieren. Auf die Besucherinnen und Besucher warten zudem eine Festwirtschaft sowie ein Unterhaltungsprogramm – die Messe soll zum Treffpunkt der lokalen Bevölkerung werden. mkc



