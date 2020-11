Beleuchtung sorgt für Geborgenheit

(v. l.) Jessica, Julia und Nadine der Abschlussklasse 11s1 installierten die Weihnachtsbeleuchtung bereits zum dritten Mal.



Murten | Am Mittwoch installierten Schülerinnen und Schüler der Klasse 11s1 der Orientierungsschule Region Murten, Mitglieder der Detaillisten Murten und vom Verein Standortentwicklung Region Murten sowie Mitarbeitende des Werkhofs Murten die Weihnachtsbeleuchtung.



Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung im Städtchen, am Berntor, in der Bern- und in der Bahnhofstrasse schenkt in der Dämmerung und in den Abendstunden ein willkommenes Licht. Die mittelalterlichen Fassaden im Kerzenschein schaffen ein Gefühl der Geborgenheit. Die Idee, die Kerzen mit leuchtenden Zweigen zu ergänzen, wurde vor fünf Jahren geboren. Die Detaillisten Murten und der Verein Standortentwicklung Region Murten lancierten und finanzierten das Projekt gemeinsam. Die Finanzierung erfolgt auch über Kerzensponsoren. Am Mittwoch wurden insgesamt etwa 115 Kerzen mit den Leuchtzweigen installiert. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 11s1 der Orientierungsschule Region Murten engagierten sich für diese aufwendige Arbeit und unterstützten Mitglieder der Detaillisten Murten und des Vereins Standortentwicklung Re­gion Murten. Die Schulklasse installierte die Weihnachtsbeleuchtung bereits zum dritten Mal. Wie in den früheren Jahren unterstützten Mitarbeitende des Werkhofs Murten die freiwilligen Helferinnen und Helfer. tb

