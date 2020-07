Daniel Lehmann tritt nicht mehr zur Wahl an

Oberamtmann Daniel Lehmann tritt Ende des nächsten Jahres nach fünf Legislaturen zurück.



Murten | An der ausserordentlichen Generalversammlung der FDP Seebezirk erklärte Daniel Lehmann auf Ende des nächsten Jahres seinen Rücktritt als Oberamtmann des Seebezirks. Andrea Furrer wurde neu in den Vorstand gewählt.



Oberamtmann Daniel Lehmann informierte die Anwesenden an der Generalversammlung der FDP Seebezirk am Dienstag, dass er auf Ende 2021 von seinem Amt zurücktritt und keine weitere Wahlkampagne bestreiten wird. «Ich werde im nächsten Jahr 65 Jahre alt und dann Ende Jahr das Amt während fünf Legislaturen geführt haben», so Lehmann. Zusammen mit den Regionen habe er sich für deren Entwicklung engagiert und auch etwas bewegen können. Er bezeichnete diese Tätigkeit als eine schöne Herausforderung. Und zu seinem Amt sagte er, dass es vielseitig und in alle staatsrechtlichen Fragen sämtlicher Sektoren und Dikasterien involviert ist. tb

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 10. Juli 2020.