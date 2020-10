Das Murtner Lichtfestival ist abgesagt

Die Arteplage «The Big Bang» an der fünften Ausgabe des Murtner Lichtfestivals 2020 in der Hauptgasse. Die Ausgabe 2021 wird Corona-bedingt nicht stattfinden Foto: F. Kohler / Archiv



Murten| Im Januar werden keine Menschen­massen staunend durch die Altstadt-Gassen strömen: Das Murtner Lichtfestival 2021 findet nicht statt. Das Organisationsteam überlegt sich ein Alternativprogramm.

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie fordert ein weiteres Opfer im Veranstaltungskalender der Stadt Murten: Die vierte Ausgabe des Lichtfestivals, die vom 13. bis 24. Januar 2021 hätte statt­finden sollen, ist abgesagt. Das teilte Murten Tourismus am Freitag mit. Der Entscheid erfolgte nach einer Sitzung mit der Koordinationsstelle Covid-19 des Kantons Freiburg und dem Kantonsarzt Thomas Plattner. «Wir haben bis zuletzt gehofft, das Festival mit einem strengen Schutzkonzept und einer reduzierten Besucherzahl dennoch durchführen zu können», sagte der Marketingleiter Simon Neuhaus auf Anfrage. Nach dem Treffen sei klar geworden, dass in der aktuellen Situation eine Durchführung nicht möglich ist. Zum einen aus logistischen Gründen: «Wir hätten garantieren müssen, dass das Contact-Tracing zu 100 Prozent funktioniert», so Neuhaus. Das sei in einem Stadion realistisch, aber nicht in einer Altstadt. Auch Gruppen mit maximal 300 Personen zu bilden, wäre nicht praktikabel gewesen. Hinzu kommt: Im schlimmsten Fall hätten die Veranstalter riskiert, dass 5000 Personen nachträglich in Quarantäne müssen. fko

