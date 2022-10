Der Feuerwehrpräsident kommt aus Gurmels

Daniel Volken aus Gurmels wurde als neuer Präsident der Feuerwehr See gewählt.



Courtepin |Der Gurmelser Gemeinderat Daniel Volken hat sich bei den Wahlen für das Präsidium der neuen Feuerwehr See gegen die Murtner Stadtpräsidentin Petra Schlüchter durchgesetzt. Mit der Genehmigung der Statuten durch den Gemeindeverband müssen nun noch die einzelnen Gemeinden ihren Segen zur neuen Organisation geben.

Daniel Volken aus Gurmels wird Präsident der neuen Organisation Feuerwehr See innerhalb des Seebezirkler Gemeindeverbandes. An der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes traten zwei Personen als Kandidaten für das Feuerwehrpräsidium an: der Gurmelser Gemeinderat Daniel Volken und die Murtner Stadtpräsidentin Petra Schlüchter. Ursprünglich war auch eine Kandidatur von Alfred Rentsch aus Courgevaux vorgelegen, die aber vor der Versammlung zurückgezogen wurde. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom Dienstag, 18. Oktober 2022