Feuerwehr See kämpft mit Anlaufschwierigkeiten

Feuerwehrzentrum Murten.



Seebezirk | Zwei Jahre gibt es die bezirksweite Feuerwehr See unterdessen. Noch hat die Reorganisation aber mit Widerständen zu kämpfen. Zuletzt gab es auch Personalabgänge.

Mit dem Übergang des Feuerwehrwesens in den Verband der Gemeinden des Seebezirks hat auf Anfang 2023 eine Veränderung stattgefunden, die einerseits der neuen kantonalen Gesetzgebung Rechnung trägt und andererseits die bisherigen regionalen Feuerwehren des Bezirks in einer Struktur vereint.

Wie aus der Delegiertenversammlung des Verbands der Gemeinden des Seebezirks vom Mittwoch in Kerzers hervorging, hat sich die Feuerwehr per 1. Oktober ein neues Organigramm gegeben, welches sich am vorgegebenen Modell der Kantonalen Gebäudeversicherung orientiert. uh

