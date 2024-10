Murtenlauf lockt wieder Massen an

Schon lange füllten nicht mehr derart viele Murtenläufer das Stedtli wie letzten Sonntag.



Murten | Wenig hätte gefehlt, und der diesjährige Murtenlauf hätte einen neuen Teilnahmerekord vermelden können. Zahlreiche Neuerungen und das historische Erbe sorgten für einen Boom.

Total 15’940 Läuferinnen und Läufer haben über das Wochenende an den verschiedenen Rennen des Murtenlaufs teilgenommen. Das sind fast so viele wie bei der Rekordausgabe von 1985: Damals hatten die Organisatoren über 16’300 Teilnehmer verzeichnet. Zwischendurch war die Teilnehmerzahl jedoch deutlich unter 10’000 gesunken. Der Rekordlauf von 1985 war in die Blütezeit des Volkslaufs gefallen. Damals gab es allerdings nur die Teilnahme über die Originalstrecke von 17,17 Kilometern. 2024 hingegen steht eine Vielzahl von Kategorien und Distanzen zur Auswahl, und der Anlass verteilt sich über zwei Tage. Alleine am Mini-Murtenlauf in der Freiburger Innenstadt am Samstag nahmen fast 3500 Kinder teil. Dazu gab es dieses Jahr neu den «Lauf der Kühnen» ohne Rangliste sowie den Trail Moitié-Moitié über 26,1 Kilometer Strecke abwechselnd über Asphalt und Waldwege. uh

