Die Jubiläumssaison endet ohne Feier

Ein letzter Einsatz für eine gepflegte Eisfläche – ab morgen wird die weisse Pracht dahinschmelzen.

Murten | Heute öffnet die Murtner Eisbahn ein letztes Mal für die Schülerinnen und Schüler aus der Region. Danach lassen die Organisatoren das Eis – nach einer schwierigen 10. Saison – langsam schmelzen.



Ein heimeliges Chalet zum gemütlichen Verweilen, viel Ambiente und ein unterhaltsames Programm: Eigentlich hätte die Murtner Eisbahn auch diesen Winter wieder zum pulsierenden Treffpunkt für Gross und Klein werden sollen. Doch ausgerechnet in der 10. Saison von Murten on Ice blieb es ruhig rund um die Eisfläche. Die Corona-Pandemie machte den Organisatoren im Jubiläumsjahr einen dicken Strich durch die Rechnung. «Es war eine äusserst herausfordernde und kurze Saison», sagt Marianne Siegenthaler, Präsidentin von Murten Tourismus. Normalerweise kann die Eisbahn während rund 100 Tagen genutzt werden. In dieser Saison war sie lediglich an 25 Tagen für die gesamte Bevölkerung offen. An den restlichen Wochentagen durften nur Schülerinnen und Schüler aufs Eis. Die Buvette – im neuen Chalet untergebracht – war bloss 14 Tage offen. «Uns sind praktisch alle Einnahmen durch die Öffentlichkeit weggebrochen», sagt Siegenthaler. Wie hoch das Defizit ausfallen wird, ist offen, da noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind. mkc

