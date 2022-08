Der Schulstart in Murten ist rundum geglückt

Seit dieser Woche gehen die Schülerinnen und Schüler des Schulkreises Murten wieder in die Schule.



Murten/Münchenwiler | Die Ferienzeit im Kanton Freiburg ist zu Ende. Seit dieser Woche gehen die Kinder wieder in die Schule. «Der Murtenbieter» war in Murten am ersten Tag dabei.

Rund 48’000 Schülerinnen und Schüler begannen diese Woche im Kanton Freiburg das neue Schuljahr. Für die obligatorischen Schulen in Murten begann der Unterricht erst gestern. Etwas früher, nämlich bereits am Montag, begann das Schuljahr in der bernischen Nachbargemeinde Münchenwiler. rmc

