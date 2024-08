Der Sozialunternehmer will ins zweite Glied treten

Beat Fasnacht hat in Galmiz Räumlichkeiten eingerichtet, damit Senioren fit und gepflegt bleiben können.



Galmiz | Stets standen sozial Benachteiligte und Menschen am Rande der Gesellschaft im Mittelpunkt seines Schaffens. Nun will der Sozialunternehmer Beat Fasnacht sich schrittweise zurückziehen.

Für Beat Fasnacht war Kläri eine wegweisende Person. Er war Besitzer der Guglera in Giffers, kümmerte sich mit dieser Institution um Jugendliche, die den Rank ins Erwachsenen- und Berufsleben nicht so recht fanden, und er war auch Beistand und Vormund verschiedener Personen. Dann kam Kläri in die Guglera, ein ehemaliges Verdingkind, verwahrlost, sie konnte sich nicht mehr selber waschen und kümmerte sich auch nicht mehr um ihre Haare und Nägel. Mit viel gutem Zureden und einem regelmässigen «Kafi fertig» überzeugte das Team Kläri, regelmässig in die Guglera zu kommen, sich waschen zu lassen, Körperpflege anzunehmen und sich wieder etwas Schönheit zurückgeben zu lassen. «Das war ein Highlight in ihrem Leben; sie blühte richtig auf», erinnert sich Beat Fasnacht an die unterdessen verstorbene Frau. uh

