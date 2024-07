Der Stadtschreiber, der neu Gemeindeschreiber wird

Im Rathaus ging Stadtschreiber Bruno Bandi fast täglich ein und aus.



Murten | Nach neun Jahren hat Bruno Bandi sein Amt als Murtner Stadtschreiber niedergelegt. Neu wird er Gemeindeschreiber in Wohlen bei Bern. Im Gespräch blickt er auf seine Murtner Zeit zurück.

Fast an jedem Werktag und manchmal auch an Wochenenden ging er ein und aus im Murtner Rathaus. Nie war er länger als zwei Wochen weg. Nun aber ist die neunjährige Amtszeit von Stadtschreiber Bruno Bandi in Murten zu Ende. In den letzten Juni-Tagen hatte er seine letzten Arbeitstage und ist dann gleich ans andere Ende der Welt gereist: nach Australien. Seine Nachfolgerin Nadine von Vivis tritt ihr Amt in zwei Wochen an. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 30. Juli 2024.