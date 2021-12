Der Wintertreffpunkt hat wieder geöffnet

Kerzers | Am Freitagabend war es endlich so weit, die Eisbahn Krummen-Arena konnte eröffnet werden. Diesmal ohne Attraktion zum Auftakt, was der Freude jedoch keinen Abbruch tat. Die Anwesenden waren sich einig: Das vergangene Jahr ohne Eisbahn sei langweilig gewesen, der Wintertreffpunkt im Dorf habe gefehlt. Umso vergnügter war die Runde im Eisbahn-Beizli und auf der Eisbahn. Endlich konnte man sich wieder treffen und austauschen – mit den nötigen Schutzmassnahmen und unter Vorweisen des Covid-Zertifikats für das Beizli. Die Gäste waren erfreut, wie reibungslos der Start verlief.

Margrit Sixt