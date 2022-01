Die Chefin mit dem schönsten Arbeitsweg

Die neue Gastgeberin im Hotel Bad Murtensee: Iris Flückiger.



Muntelier | Diese Woche öffnet das Hotel Bad Murtensee nach den Winterferien seine Pforten. Dabei werden die Besucherinnen und Besucher von einem neuen Gesicht empfangen: Iris Flückiger ist seit Anfang Jahr die Hoteldirektorin.

Iris Flückiger steigt jeweils beim Bahnhof Muntelier-Löwenberg aus und läuft dann die Seepromenade entlang in Richtung Murten. Und sie schwärmt: «Jeden Tag -eine andere Stimmung, das fasziniert.» Es ist Iris Flückigers Arbeitsweg. Seit Anfang Jahr ist sie neue Direktorin des Hotels Bad Murtensee, und die traumhafte Lage am See ist einer der Gründe, warum es die Bernerin in das traditionsreiche Hotel am Murtensee verschlagen hat.

