Die Soli: Ein Fest für Wetterfeste

Ein Reigen im Regen.



Murten | Bei nicht gerade angenehmsten Wetterbedingungen ging am Samstag die traditionelle Solennität

zum Gedenken an die Murtenschlacht über die Bühne. Die Feststimmung mochte dies aber kaum trüben.

Wenn es an der Murtner Solennität regnet, dann kann man das mit einem einfachen Argument schönreden: Auch während der Murtenschlacht am 22. Juni 1476 hat es in Strömen geregnet. Das war wohl sogar der entscheidende Faktor, warum die zahlenmässig unterlegenen Eidgenossen Karl dem Kühnen und seinem Burgunderheer eine empfindliche Niederlage auf dem Schlachtfeld zugefügt haben. Der Burgunder hatte schlicht nicht erwartet, dass die Eidgenossen bei solch garstigem Wetter zuschlagen würden. uh

