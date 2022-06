Die Soli öffnete endlich wieder ihre Tore



Murten | Am Mittwoch fand die langersehnte Soli endlich wieder statt. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten es kaum erwarten und strömten trotz Regen am Morgen in die Altstadt von Murten um dem Start beizuwohnen und nichts zu verpassen. Die Stadtmusik Murten eröffnete mit ihrer fätzigen Musik die Soli in der Altstadt und brachte Stimmung in die Arkaden und auf die Strasse. Bald darauf hörte der Regen auf und der erste Umzug konnte beginnen. Das Fest war eröffnet und bescherte allen Besuchern und Teilnehmern viele tolle und gesellige Momente.

Martina Dhoueou-Lehmann