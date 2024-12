Die Stadtmusik Murten lädt zum Tanz

Die Stadtmusik Murten organisierte einen unvergesslichen Abend voller Musik und Freude. Vivienne und Angéline bewirten die vielen Gäste. Fähnrich: Heiner Bosch. Dirigent: Matthias Schwaller. Präsidentin: Manuela Gumy. Lichttechnik: Patrick Pürro. Michaela, Gurmels, Jeanine, Schmitten, Lara und Amanda aus Murten. Alessandro Koller, Gempenach, Gody und Rolf Spack, Murten. Corinne und Tina Rentsch aus Murten. Ursula Etter Jacquat, Courtepin, mit Rosmarie Schneuwly aus Wallenried. Sohn und Vater Maël und Yannick Freiburghaus, Courgevaux. Tanz: Kostiantyn Melnyk und HeleneKolly, Tanzschule Happy Dance. Bühnenbild zum Thema Tanz.



Murten | Die Stadtmusik Murten lädt zum Tanz», so lautete das Thema des diesjährigen Jahreskonzerts vom

29. und 30. November. Das Konzert fand in der Aula der Primarschule Längmatt statt. Um 20 Uhr füllte sich die Aula bis auf den letzten Stuhl. Die zahlreichen Gäste konnten nicht nur ein Stück Nidle- oder Speckkuchen geniessen, nein, sie kamen auch in den Genuss einer Vielfalt an wunderschönen Klängen und fantastischen Melodien der talentierten Musikerinnen und Musiker. Wie jedes Jahr nahm auch das Kader der Kadettenmusik Murten teil, und die Tambouren präsentierten den Besuchenden ihr rhythmisches Können.

Sandra Schüpbach