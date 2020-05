Die Zeit ist reif für Schweizer Erdbeeren

Wenn in den nächsten Tagen die Sonne wieder fleissig scheint, werden auch diese Erdbeeren bald erntereif sein.



See- und Sensebezirk | Die einheimische Erdbeersaison ist bereits gestartet: Die vielen Sonnenstunden haben die Pflanzen verwöhnt und für aromatische Früchte gesorgt. Landwirt Martin Krebs wird

bald auch sein Selbstpflückfeld Schiffenen öffnen können.

Leuchtend rot, aromatisch und vitaminreich – so lieben wir die Schweizer Erdbeeren. Landwirt Martin Krebs in Düdingen ebenfalls. Und er attestiert der diesjährigen Erdbeerernte eben diese Eigenschaften. «Dieses Jahr erwarten wir eine einzigartig gute Qualität», erklärt er gegenüber dem «Murtenbieter». Die Erdbeerkulturen haben den milden Winter und die wenigen Frostnächte während der Blütezeit gut überstanden. Im Frühjahr profitierten die Stauden von der ausser­gewöhnlichen Wärme und den vielen Sonnenstunden. Martin Krebs sagt, die Früchte würden eine gute Festigkeit aufweisen und das mache sie auch länger haltbar. Er verkauft seine Erdbeeren seit einigen Tagen im eigenen Hofladen. Sein Selbstpflückfeld, das zwischen dem Staudamm von Schiffenen und Düdingen direkt an der Hauptstras­se liegt, wird er voraussichtlich auf das Pfingstwochenende eröffnen. mkc

