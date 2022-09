Dirndl und Lederhosen am Oktoberfest in Ried

Philippe Furrer (l.), diesmal nicht mit dem Hockeyschläger, sondern dem Holzhammer in der Hand und zum Fassbieranstich bereit. (hinten v. l.) Guido Wildhaber, Hans Etter, Ruedi Etter, Markus Gutknecht; (vorne v. l.) Walter Riesen, Fabian Jendly, Hanspeter Herren, Hansueli Reusser. Silvana Schwab, Kerzers; Jacqueline Zwahlen, Kerzers; Elisabeth Jakob, Sugiez. Sorgten für das leibliche Wohl am Fest: Erika Reusser, SylviaGutknecht, Hanspeter Kaufmann, Judith Fasel. Daniela Schori, Detligen, und Caroline Ackermann, Schmitten. Tania, Lisa und Marcel Humbert aus Salavaux. Marianne Jendly, Ried; Janine Gutknecht, Düdingen; Nicole Rentsch, Murten; Judith Gutknecht, Ried. Patrick Zwygart, Wünnewil, mit Marie Pöstlberger und Bastian Forster, Büchslen. Die beiden Hausherren des Fests: Lukas und Ramon Etter, Etter Gemüse und Jungpflanzen in Ried. Philippe Furrer mit seinen Herzdamen Alina, Ehefrau Melanie, Noemi und Lara. Familie Rychener aus Ried: (v. l.) Liane, Melvin, Priska, Roland und Leonie. Patrick Hurni und Corinna Baeriswyl aus Ulmiz.



Ried | Nicht nur am Münchner Oktoberfest hiess es am Wochenende «O’zapft is», auch in Ried kam es am zweitägigen Oktoberfest des Männerchors zum Fassbieranstich. Speziell dazu eingeladen war der Murtner Philippe Furrer, ehemaliger Eishockeyspieler von Freiburg-Gottéron und der Schweizer Nationalmannschaft, der das Holzbierfass anstach. Für kurze Aufregung sorgte die Absage der Musikband aus Tirol, die krankheitshalber nicht kommen konnte. Deshalb musste im Eiltempo Ersatz gesucht werden. Das gelang – und so war für musikalische Unterhaltung im Glashaus der Firma Etter Gemüse und Jungpflanzen gesorgt. Viele Festbesucher feierten und tanzten im Dirndl oder mit Lederhose.

Helga Blickenstorfer