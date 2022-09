Ein Jodlertreffen und ein Jubiläum

Abendstimmung beim Festplatz mit Alphornbläsern und Fahnenschwingern. Leidenschaft zur Musik: Maruschka und Natascha Monney aus St. Antoni. Cathrine Zbinden mit Lenja und Nathan, die für die Fahnenschwinger Düdingen da waren. Vorne (v. l.) Marco und Nina Zbinden, Timu Vonlanthen; hinten (v. l.) Edith und Kuno Zbinden Auderset, St. Antoni; Cornelia Vonlanthen, Düdingen. Francin, Ameli und Nadja von Niederhäusern, alle in der Sensler Werktagstracht. Frauenpower aus Kerzers am Freiburger Jodlertreffen: Livia, Regina und Elina Kiener. Dario Neuhaus, Selina Zosso (in der Sensler Sonntagstracht) und Bruno Mühlhauser vom Jodlerklub Echo vom Bärgli Rechthalten. Bruno Kilchör, Gurmels; Philipp Huber, Liebistorf; Manuel Raemy, Rechthalten; Kurt Herren, Liebistorf. Sophie Khalfi aus Freiburg im Greyerzer Dzaquillon. Das Kinderchörli Singspatze Kerzers kurz vor seinem ersten Auftritt anlässlich des etwas verspätet gefeierten 25-Jahr-Jubiläums. Pascal Freiburghaus, Dirigent Bärnersenne Münchenwiler. Von der Alphonbläservereinigung Freiburg: Michaela Peier und Adrian Zollet. Vorstandspräsident des Westschweizer Jodlerverbands: Gallus Zosso.



Kerzers | Der Festplatz bei der Seelandhalle in Kerzers war am Wochenende Treffpunkt der Freiburger Jodler-, Alphorn- und Fahnenschwinger-Szene. Der Jodlerklub Maiglöggli richtete mit der Unterstützung vieler ehrenamtlicher

Helfer das 26. Freiburger Jodlertreffen und das etwas verspätete Fest zum 25-Jahr-Jubiläumsfest der Singspatzen aus. Die Vorträge fanden in der reformierten Kirche sowie in der Seelandhalle statt. Mit den Worten «Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder» schloss der Präsident des Westschweizer Jodlerverbands, Gallus Zosso, seine Begrüssungsrede und beglückwünschte das Kinderchörli Singspatze zum Jubiläum.

Helga Blickenstorfer