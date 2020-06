Ein neues Museum öffnet seine Pforten

Murten | Das knallgelbe Schild mit der Aufschrift «Das Depot» verrät es: In den früheren SBB-Lokschuppen des Bahnhofs Murten gegenüber der Landi ist neues Leben eingezogen. Der 13-jährige Leonard Riesen stellt während des Sommerhalbjahres von ihm gesammelte Objekte und Leihgaben aus. Die Ausstellung kann bis am 25. Oktober am Sonntag besichtigt werden. Im Winter ist sein Eisenbahn- und Sammlermuseum in Courlevon geöffnet. Leonard vervollständigte an der Vernissage am Sonntag sein Modell des Bahnhofs Murten von 1944 symbolisch mit einem Miniatur-Lokdepot und einem Mini-Berna-Lastwagen. «Ich hätte mir die Entstehung eines solchen Projekts nie träumen lassen», so der OS-Schüler.

Aliki Eugenidis