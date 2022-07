«Eine gute Lehre ist ein Erfolgsfaktor»

GIME-Vorstandsmitglied Patrick Weisskopf, Julien Tinguely, Manaël Haas, Cami Lana Sinnoi, Nils Gutknecht, Stefan Marti, Dario Cibin, GIME-Präsident Roland Krebs.



Murten | Der überregionale Unternehmerverband Murten und Umgebung zeichnet jedes Jahr die besten Lehrabgänger seiner Mitglieder-betriebe aus. Die Preisverleihung ging am Mittwoch in der Murtner Rathaushalle über die Bühne.

Vor der Kulisse einer Kunstausstellung fand am Mittwoch die GIME-Preisverleihung statt. Roland Krebs, Präsident des Groupement des Industriels de Morat et Environs (GIME), empfing seine Gäste in der Rathaushalle in Murten. Seit 2005 ehrt GIME jedes Jahr die erfolgreichsten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) seiner 18 Mitgliederbetriebe. Und dies aus fünf verschiedenen Berufsgruppen: kaufmännische Berufe, Mechaniker, Techniker, Handwerker und Diverse. mkc

