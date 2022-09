Eine Rechnung von 3,5 Millionen

Die Ausrückstandorte (Bild Feuerwehrzentrum Murten) sind bereit, ihre neue Rolle auf das neue Jahr hin einzunehmen.



Murten | Die neue Feuerwehr See innerhalb des Gemeindeverbands ist aufgegleist. Die Strukturen, Statuten und das Budget sind fast bereit, um von den Delegierten genehmigt zu werden. Die -Gemeinden müssen 3,5 Millionen Franken dazu beitragen. Noch ist unklar, ob ein Teil davon durch Ersatzabgaben finanziert wird.



Am 13. Oktober wird der Verband der Gemeinden des Seebezirks an seiner Versammlung über die Statuten, das Budget und die entsprechenden Reglemente der neuen Feuerwehr See entscheiden. Danach stimmen auch die Bürger jeder Gemeinde darüber ab. Die neue Struktur auf Bezirksebene folgt aus dem kantonalen Gesetz über die Brandbekämpfung und die Hilfeleistungen. Dieses tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Darin werden auch die Zuständigkeiten und die Finanzierung zwischen der Kantonalen Gebäudeversicherung (KGV) und den Gemeinden neu geregelt. uh

