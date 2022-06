Eine Schützenkönigin beim Comeback

Rita Gosteli, (Kriechenwil, Schützenkönigin 300 Meter am Feldschiessen Ried.

Ried | Die Schützinnen und Schützen aus dem Seebezirk sind nach zwei Corona-Pandemie-Jahren wieder zahlreich an das traditionelle Feldschiessen zurückgekehrt. Erstmals erzielte dabei mit Rita Gosteli eine Frau aus der benachbarten Sektion Kriechenwil das Bestresultat.

Ein Schütze kehrt vom Schiessstand Richtung Festgelände zurück und zeigt respektvoll auf einen Mann vor ihm: «Das ist Hans Simonet. Er hat Jahrgang 1935 und soeben sein 70. Feldschiessen absolviert.» Nicht nur das: Simonet hat mit seinem Karabiner 65 Punkte erzielt und einen weiteren Kranz geschossen. Er klassierte sich unter den ersten 100 des diesjährigen Feldschiessens in Ried.

Nicht nur Hans Simonet war zurück bei der Neuauflage des Seebezirkler Feldschiessens nach zwei von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Austragungen wieder in einem traditionellen Feldstand. Insgesamt 1199 Schützinnen und Schützen begaben sich in den 300-Meter-Stand nach Ried oder in den Pistolenstand nach Galmiz, um das klassische Programm zu absolvieren.

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 14. Juni 2022.