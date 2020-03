Eisbahn ist ein fester Bestandteil von Kerzers

KERZERS | Die dritte Saison der Kunsteisbahn Krummen-Arena in Kerzers ist vorbei, am vergangenen Freitag war Schlussabend. Vor allem die Kinder genossen es, nochmals das Eis erobern zu können: ein friedliches Miteinander zwischen Eishockeyspielern und Schlittschuhläuferinnen. In der Buvette trafen sich vorwiegend Einheimische und genossen es, in gemütlichen Gesprächsrunden zusammen­zusitzen. Am Wochenende hat der Abbau begonnen, es ist jedoch kein Abschied für immer: Die Kerzerser freuen sich auf den kommenden Dezember – die nächste Eisbahn­saison ist gesichert.

Margrit Sixt