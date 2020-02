Erfolgreiche Blutspende-Aktion in Salvenach

Salvenach | Der Samariterverein Salvenach und Umgebung lud am Mittwoch wieder zum freiwilligen Aderlass: Fast 60 Blutspenderinnen und Blutspender folgten seinem Aufruf und liessen sich etwa einen halben Liter ihres kostbaren Lebenssaftes abnehmen. Weil viele zur gleichen Zeit eintrafen, kam es kurz zu kleineren Staus. Doch nach der Spende gabs zur Stärkung feine Sandwiches, Suppe und Getränke. Die nächste Blutspende in Salvenach findet am Montag, 3. August, statt.

Margrit Käch