Erfreuliche Sommersaison trotz Corona

Das Strandbad ist verwaist, der Sommer vorbei. Dafür ist das Hallenbad wieder geöffnet und wartet auf Schwimmbegeisterte.

Murten | Das Strandbad Murten darf sich über den Sommer freuen und muss den Vergleich zum Vorjahr nicht scheuen: Trotz drei Wochen Verspätung beim Saisonstart verzeichnete die Badi insgesamt rund 61 000 Eintritte.

Der Sommer 2020 ist Geschichte und mit ihm auch die Strandbadsaison. Fast 61 000 Eintritte inklusive Saisonkarten und Jahresabonnemente konnte das Hallen-, Schwimm-, und Strandbad Region Murten laut der Administrationsleiterin Monica Rathgeb verzeichnen. Ein gutes Ergebnis, das den Vergleich mit dem Vorjahr nicht zu scheuen braucht. 2019 waren es während der Sommersaison zwar 68 000 Eintritte, das Strandbad öffnete dieses Jahr aber Corona-bedingt erst am 8. Juni, gut drei Wochen nach dem geplanten Saisonstart. «Normalerweise beginnt die Badisaison jeweils Mitte Mai», so Rathgeb. Durch die Verzögerung erreichten die 6650 verkauften Eintritte im Juni nur rund einen Drittel des letztjährigen Niveaus. Der Juli erwies sich aber als solide, die 27 400 Eintritte übertrafen sogar den Juli 2019. Der August hingegen zeigte sich mit rund 22 000 Eintritten in etwa gleich wie derselbe Monat des Vorjahres. fko

