Erneut Besucherrekord am Licht-Festival

Magische Momente: Die Lichtkünstler verwandelten das mittelalterliche Murtner Stedtli für zwölf Tage in eine Zauberlandschaft.

Murten | Die Rechnung ist für die Organisatoren des Murtner Licht-Festivals aufgegangen: Mit über 90 000 Besuchern wurde das Rekordjahr 2019 sogar um 5000 Personen übertrumpft.

Nun sind sie schon wieder vorbei: die zwölf Tage, die das mittelalterliche Murtner Stedtli bis am Sonntag in eine bunte Märchenlandschaft verzauberten. «Diese besondere Ambiance gibt es nur in Murten», sagte OK-Mitglied Ivan Mariano am Sonntag an der Pressekonferenz. «Das unterscheidet unser Licht-Festival von vergleichbaren Events.» Tatsächlich wird das Murtner Licht-Festival immer populärer. Mit 90 000 Gästen wurde der Besucherrekord vom vergangenen Jahr erneut übertrumpft: Damals reisten 85 000 Personen nach Murten. Gerechnet hatten die Organisatoren mit 50 000 Festivalfans: Dass an der fünften Ausgabe nun fast doppelt so viele kamen, übertrifft ihre Erwartungen deutlich. Die Zahlen werden anhand einer speziellen Formel ermittelt, welche unter anderem die Einzeleintritte und die Festivalpässe kumuliert. So wurden pro Festivalpass drei Eintritte gerechnet. ea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 28. Januar 2020.