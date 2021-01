Fastnacht findet in ungewöhnlicher Form statt

Einen Umzug wie hier im Bild wird es auch an der Murtner Fastnacht 2021 nicht geben – die Fastnächtlerinnen und Fastnächtler bleiben aber nicht untätig

Murten | An der Murtner Fastnacht 2021 ist alles anders: Die Cliquen, Zünfte und Vereine werden ab dem

1. Februar die närrische Zeit einen Monat lang mit einem fastnächtlichen Deko-Rundgang feiern.

«Die Murtner Fastnacht wird stattfinden – wenn auch nicht in ihrer gewohnten Form», versichert Stefan Büschi, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM). Das bedeutet auch dieses Jahr: keine Umzüge, kein Kindermaskenball und kein Gastroabend. Der Hilari, der letzten Samstag hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Dennoch legen die Fastnächtlerinnen und Fastnächtler die Hände nicht in den Schoss, sondern haben Dekoratives vor: Sie werden dafür sorgen, dass das Stedtli einen Monat lang im Lichte verschiedener Fastnachtsdekorationen erstrahlen wird. Stichtag ist dafür der 6. Februar 2021. An diesem ersten Samstag im Februar werden die Fastnächtlerinnen und Fastnächtler ihre Dekorationen an Brunnen und Kreiseln auffahren. Dort, wo im Stedtli üblicherweise im Advent die Weihnachtskerzen befestigt werden, soll zusätzlich Platz sein für Fastnachtsschmuck. Die Projekte werden bis zum Fastnachtswochenende vom 1. und 7. März 2021 die Augen närrisch erfreuen. «Wir wollen unseren aktiven Fastnächtlerinnen und Fastnächtlern die Möglichkeit bieten, kreativ zu sein», sagt Stefan Büschi. So solle das Vereinsleben ein wenig erhalten bleiben.

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. Januar 2021.