Fröhliche Discostimmung am Badifest

Am Badifest konnten sich die Gäste mit einer Bratwurst verköstigen und kamen in den Genuss der abwechslungsreichen Musik der zwei Entertainer vorne links. Sophie Probst, Murten; Johanna Ober, Domdidier. Martin Lorenzoni und Eliane Zollet, Murten. Maria Gutknecht, Murten. Samuel Trutt, Solothurn; Jerry Grossmann, Bern; Thérèse Horisberger undMartin Lorenzoni, Murten. Jean-Pierre und Trudy Lambert, Cudrefin. Familie Lazar, Meyriez. Jacqueline Weber und Ueli Schneider, Düdingen; Jürg Lengauer undJacqueline Spicher, Courgevaux. André und Debora Bürgy, Salvenach; (hinten) Anni Sommer, Murten. Andriana Bovier, Granges-Paccot; Nicole Zürcher, Murten. Schauten für einmal zum Grill: Markus Wälchli, Bern, und Jürg Studer, Aarberg. Ruth Rey und Lisa Abada, Murten.



Murten | Am vergangenen Samstag fand das Badifest im Strandbad von Murten statt. Das Wetter zeigte sich wider Erwarten von seiner schönen Seite und bescherte den Gästen warme Sonnenstrahlen. Dazu gab es vom Strandbad offeriert eine Bratwurst. Die zwei Unterhaltungsmusiker am E-Piano und Schlagzeug brachten eine ausgelassene und fröhliche Stimmung in die Badi; ihre Musik animierte zum Tanzen und trug zu einem gelungenen Fest bei.

Martina Dhoueou-Lehmann