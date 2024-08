Fröhliche Stimmung am Stadtfest Murten

Murten | Jedes Jahr kurz vor Sommer- ferienende feiert Murten sein traditionelles Stadtfest. Liebevoll dekorierte Stände und das reichhaltige Angebot an Essen und Trinken laden jeweils zum Verweilen ein. So zog das sommerliche Wetter am vergangenen Wochenende wiederum zahlreiche Gäste an und die organisierenden Lokalvereine wurden dadurch für ihren Aufwand belohnt. Auch das musikalische Programm mit der Brassbox Murten und den Strassenmusikanten sowie das Unterhaltungsangebot für Kinder trugen zum guten Gelingen bei. Herzlichen Dank den Organisatoren und den Vereinen.

Willi Piller, Fotojournalist