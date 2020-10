Generalrat fällt Variantenentscheid

Die Murtner Generalrätinnen und Generalräte entschieden am Mittwoch über die Zukunft des alten Feuerwehrlokals.



Murten | Der Generalrat folgte dem Antrag des Gemeinderats und sprach sich für einen Abriss des Gebäudekomplexes und einen Neubau auf dem alten Feuerwehrareal an der Bernstrasse aus.

Die Idee zur künftigen Nutzung des alten Feuerwehrlokals an der Murtner Bernstrasse nimmt erste Formen an: Der Generalrat traf am Mittwoch einen

Variantenentscheid. Er stimmte dem Vorschlag des Gemeinderats mit grosser Mehrheit zu, das Projekt «Neubau Optimal» weiterzuverfolgen. Dieser beinhaltet einen Abriss des alten Feuerwehrgebäudes und der beiden Einfachturnhallen auf dem Areal. Neu sollen auf dem Gelände eine Doppelturnhalle und ein Gebäude für die Nutzung im öffentlichen Sektor entstehen, inklusive unterirdischer Parkplätze. Gemäss einer ersten Grobkostenschätzung soll das Projekt bis zu 45 Millionen Franken kosten. Der Gemeinderat ist nun gefordert, bis zur nächsten Generalratssitzung am 1. Dezember die Grundlagen für einen Projektkredit für die Planung und einen Architekturwettbewerb auszuarbeiten. Den Kreditantrag wird er dem Generalrat mit dem Budget 2021 unterbreiten. Dieses «Generationenprojekt», wie es Gemeinderat Andreas Aebersold nannte, sorgte im Rat für Diskussionen. fko

