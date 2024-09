Gilde-Kochtag beim Minigolf Murten

Die engagierten Gastgeber dieses wundervollen Events: Team Minigolfbistro Murten und die Gilde-Köche am Risotto-Stand. Guggenmusik Loubeschränzer aus Murten in Action. Doris Baeriswyl, Düdingen, Heinz Zwahlen, aus Courgevaux, Yvette Maillard, aus Marly. Ruth Zwahlen und Bruno von Arx, aus Murten, mit Edward Gaud und Antoinette Lüdi, aus Courgevaux. Auf der Minigolfbahn: Stéphane, Yoann, Cassandre, Mélinda und Thómas. Das dreiköpfige Bistro-Team: Zora, Fabienne und Angela. Pierre Schaer aus Mur. Max Freudiger, Mols, «Kuttelkoch» Urs, Ulmiz, Helga Hug, Mols. Peter Zbären, Ursi und Charly Widmer, Lilian Zbären, Murten. Patrik Schneuwly und Beat Schmid, beide aus Courgevaux. Véronique Muller, Ex-ESC Sängerin, André Kaltenrieder, Sugiez.



Murten | Jedes Jahr bereiten Gilde-Köche an diversen Tagen und verschiedenen Standplätzen überall in der Schweiz ihr berühmtes und köstliches Risotto zu, wobei die eine Hälfte des Erlöses der Schweizerischen Gesellschaft für Multiple Sklerose und die andere Hälfte lokalen gemeinnützigen Organisationen zugute kommt. So konnten die Besucherinnen und Besucher am 21. September 2024 beim Standplatz Minigolf Murten ein feines Risotto geniessen und gleichzeitig Gutes tun. Zudem sorgten die Loubeschränzer Murten an diesem warmen herbstsommerlichen Tag für tolle Stimmung.

Sandra Schüpbach