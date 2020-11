GNS-Delegierte genehmigen Investitionen

Der Wohntrakt des Pflegeheims in Jeuss wurde erst kürzlich saniert und umgebaut – nun ist die Fassade des Altbaus an der Reihe.



Ried | Die Fassade des Altbaus des Pflegeheims Jeuss soll renoviert werden. Die Spitex erhält zudem neue Tablets. Die GNS-Delegierten hiessen entsprechende Kredite gut. Die Lage in den beiden von Covid-19 betroffenen Pflegeheimen bleibt angespannt.

Das Gesundheitsnetz See (GNS) investiert weiter in seine Heim-Infrastruktur. Der Gebäudekomplex des Pflegeheims Jeuss ist über 100 Jahre alt – erst kürzlich wurden Renovations- und Neubauarbeiten am Wohntrakt abgeschlossen. Ein weiteres Gebäude, das Personalhaus und das Frauen- und Männerhaus aus dem Jahr 1907 blieben bislang unverändert – die letzte Renovation fand gemäss den Unterlagen zum Kreditantrag 1982 nach einem Brand statt. Um weitere Schäden an der Fassade zu vermeiden, sei eine Renovation unvermeidlich. Die Delegierten hiessen am Donnerstagabend in Ried einen entsprechenden Kredit von

262 000 Franken einstimmig gut. «Die Finanzierung ist durch ein Legat von Jeuss gesichert», so die Dokumentation. fko

