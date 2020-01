Das Jahr klang bei Discostimmung aus

Murten | «Glattes Eis, ein Paradies für den, der gut zu tanzen weiss» wusste schon Philosoph Friedrich Nietzsche. Die Eisläufer und Eisläuferinnen verabschiedeten das alte Jahr am Freitag, indem sie an der traditionellen Altjahresdisco eine kesse Sohle aufs eisige Parkett legten. Wer es lieber gemütlich hatte, traf sich am Rand der Eisbahn beim offerierten Fondue. Wie jedes Jahr erfreute sich der Anlass auf der Murtner Eisbahn Murten on Ice grosser Beliebtheit. Der nächste Event steht schon vor der Tür: am Dreikönigstag.

Aliki Eugenidis